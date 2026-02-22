Уфимец Никита Богданов стал пятикратным чемпионом России по мотогонкам на льду

24-летний уфимский мотогонщик на льду Никита Богданов в пятый раз подряд стал чемпионом России по ледовому спидвею. Досрочно выиграть чемпионат страны воспитаннику Центра технических видов спорта имени Габрахмана Кадырова позволила победа во всех пяти заездах первого дня на решающем (пятом) этапе турнира в Красногорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотогонщик на льду Никита Богданов дает интервью после шестой победы в Мемориале Габдрахмана Кадырова, 25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Мотогонщик на льду Никита Богданов дает интервью после шестой победы в Мемориале Габдрахмана Кадырова, 25 января, Уфа, стадион «Строитель»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Перед последними заездами у Никиты Богданова 127 очков, он на 21 балл опережает идущего вторым Дмитрия Хомицевича (представляет Каменск-Уральский). Таким образом, спортсмен из Свердловской области даже теоретически не сможет догнать спидвеиста из Башкирии. Третье место занимает уфимец Иван Гаврилов с 97 очками.

В 2021 году Никита Богданов стал чемпионом Европы. Кроме того, месяц назад он в шестой раз победил в Мемориале Габдрахмана Кадырова.

Идэль Гумеров