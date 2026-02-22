При налете дронов в Белгородской области погиб мужчина

В Белгородской области в результате налета дронов Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель и еще одна женщина получила тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, дрон атаковал автомобиль в Волоконовском округе недалеко от хутора Первомайский. «От полученных ранений водитель скончался на месте»,— отметил глава региона.

Второе нападение произошло в районе хутора Церковный Белгородского округа на территории предприятия. Там детонировал FPV-дрон. В результате взрыва пострадала женщина, у которой диагностировали травматическую ампутацию ноги. Бригада скорой помощи доставила ее в тяжелом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате взрыва был поврежден фасад одного из сооружений предприятия.