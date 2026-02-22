В Челябинске на уборку снега вывели более 500 рабочих и 250 машин

Днем 22 февраля на расчистку дорог и тротуаров Челябинска от снега вывели 249 единиц техники и 514 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее глава города Алексей Лошкин после сильного снегопада поручил к началу рабочей недели привести улицы в нормативное состояние. В приоритете у руководства Челябинска — расчистка дорог, тротуаров и остановок.

Для уборки внутриквартальных проездов администрации районов задействовали около 90 снегоуборочных машин. Особое внимание уделяют выездам на центральные дороги, подъездным путям к социальным объектам и контейнерным площадкам.