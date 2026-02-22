Петербуржец с муляжом гранаты пытался получить в магазине пельмени и водку

Житель Санкт-Петербурга ворвался в магазин на улице Подковырова с муляжом гранаты. Он угрожал ею, чтобы получить пачку пельменей и бутылку водки, сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полиции о произошедшем 21 февраля рассказал посетитель магазина, он заметил мужчину с предметом, похожим на гранату. К торговой точке отправились сотрудники патрульно-постовой службы.

Правоохранители задержали жителя Петроградского района, который использовал муляж гранаты для угрозы администратору. Злоумышленник желал получить пачку пельменей и бутылку водки. Инцидент обернулся уголовным делом по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Татьяна Титаева