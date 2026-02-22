Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Холодные звонки» остаются в пропущенных

Какие потери несет бизнес из-за нового тренда

Россияне стали реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, это ударило и по бизнесу. Как сообщили “Ъ FM” эксперты сервиса телефонии Novofon, около 42% жителей страны принимают вызовы от неизвестных абонентов, только когда сами ждут звонка. При этом 6% опрошенных блокируют все входящие.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно осторожны жители крупных городов. В Москве и Санкт-Петербурге лишь 5-6% респондентов стараются отвечать на большинство вызовов. В малых городах и селах — около 11%. Люди боятся телефонных мошенников, объяснил основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Эта схема все еще рабочая: она приносит деньги, окупается. Но с каждым днем этот тренд будет идти на спад по нескольким причинам. Первое — платежеспособная аудитория стареет. А именно ее представители привыкли как раз разговаривать по телефону, отвечать на звонки.

На смену им идет поколение молодое, которое родилось с телефоном в руках. Для него звонки — это больше обуза, нежели реальный способ коммуникации. Молодежь в основном общается через социальные сети, сообщения.

В правительстве обсуждают проект общего "озера данных" о мошенниках в ГИС «Антифрод» дом откроет пункт приема мошенник

Кроме того, играет роль законодательная база. Так как у нас в основном на звонки отвечают представители более старшего поколения, мошенники как раз бьют в первую очередь по ним, по незащищенному слою населения. По этой причине не только в России, но и по всему миру страны начинают зажимать телефонный маркетинг самыми разными способами, увеличивать штрафы.

У нас, например, если ты не хочешь попасть на штраф, то должен маркироваться. Это в первую очередь бьет именно по бизнесу, не по мошенникам. Потому что последние как звонили, так и будут звонить, а легальному бизнесу придется все эти правила учитывать. Если мы говорим про более молодую аудиторию, то реально повышает доверие, когда ты регистрируешь себя в базе, маркируешь свой корпоративный номер телефона. И человек, которому ты звонишь, понимает, почему ты хочешь с ним поговорить».

Операторы связи призывают поменять правила маркировки вызовов

По данным сервиса Novofon, почти треть респондентов получают звонки с неизвестных номеров несколько раз в день. Многие вызовы автоматически блокирует система «Антиспам». Но «холодные звонки» могут трансформироваться и быть полезными как клиентам, так и предпринимателям, считает бизнес-консультант и психолог Алексей Муразанов:

«Контакт между продавцом и потребителем должен иметь определенное свойство, релевантное ситуации, месту, времени, состоянию самого человека, которому поступает звонок, и далее по списку. Ковровые бомбардировки звонками, как правило, вызывают ярость, а не заинтересованность. Чудовищная бомбардировка, тем более с помощью роботов, которая была раньше, по каким-то признакам, лайкам или еще каким-нибудь вещам, по которым удается собрать информацию коммерсанту о своем потребителе, как правило, неуместна, несвоевременна.

Как звонки от банков попали под антиспам-блокировки мобильных операторов

Вероятно, сейчас этот тренд спал. Если технологии наблюдения за поведением потребителя будут усовершенствованы, Customer Journey Map будет производиться через геолокацию, фиксацию факта нахождения потребителя в релевантной для контакта точке либо в релевантное для контакта время, а предложение будет по существу, то этот канал сохранит свою ценность. Но подобного рода работа предполагает достаточно серьезный уровень информационной осведомленности о поведении, местонахождении и деятельности потенциального потребителя со стороны заказчика. Это дорого. И вот тут возникает диссонанс: наверное, для самих предпринимателей такой инструмент станет менее интересным.

Безумная волна звонков раньше была хайпом, халявой. Но со стороны средних и мелких игроков интерес к этому может быть потерян».

При этом в некоторых отраслях так называемые холодные прозвоны жизненно необходимы, заметила вице-президент компании TWIGA Communications Карина Оганджанян:

«Есть категории товаров и услуг, которым как будто бы без этого очень сложно жить, например, сфера недвижимости. При помощи искусственного интеллекта сейчас создаются более профессиональные и менее дорогостоящие подходы к этому. Потому что это обратная связь, это связь с потребителем, там товар штучный. То есть сложно дотянуться рекламой до человека, которому это может быть нужно.

Как была введена обязательная маркировка звонков от юрлиц

Есть более точечный инструментарий. Вот этот точечный инструментарий — это как раз такие звонки. Но глобально там, где можно без них обойтись, такие прозвоны несерьезны, неправильны и неэкологичны».

«Холодные звонки» от застройщиков раздражают примерно четверть россиян, пишет ТАСС. Каждый пятый покупатель недвижимости хочет общаться с продавцом только письменно.

Николай Малышев, Ангелина Зотина

Новости компаний Все