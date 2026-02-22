В Свердловской области на спортзалы и физкультурные зоны выделили 352 млн руб.

В Свердловской области на капремонт спортзалов и устройство физкультурно-спортивных зон в школах выделили около 352 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из областного бюджета муниципалитетам направили почти 190 млн руб., еще 162 млн руб. выделят из муниципальных бюджетов. Ремонт ждет спортзалы и помещения рядом с ними: раздевалки и душевые.

Ремонт проведут в десяти учреждениях: Еланской, Североуральской школе №9, Киргинской и Самоцветской, Невьянской школе №5, Арамильской школе №1, школе №74 города Лесного, Кировградской школе №3, школе №6 муниципального округа Заречный и Режевской школе №1. Там установят новое оборудование, обновят освещение и системы вентиляции.

Помимо этого, в регионе оснастят 15 физкультурно-спортивных зон. Среди них — площадки в Среднеуральске, Североуральске, Лесном, Ирбите, Нижнем Тагиле.

Анна Капустина