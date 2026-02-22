На марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске стартовали 850 человек

В Первоуральске (Свердловская область) стартовал марафон «Европа-Азия». Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, в лыжном заезде участвуют 850 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Маршрут проходит на дистанциях 30 и 50 км. Финишируют участники на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге.

«В этом году марафон носит статус международного: за победу борются лыжники из 45 регионов России, а также из Казахстана и Словакии»,— написал глава региона.

Впервые марафон прошел в 1984 году, их организовал рабочий завода «Уралмаш» Владимир Лузин. Сейчас гонка достигла международного уровня и проходит регулярно.

Анна Капустина