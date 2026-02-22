Нефтебаза в Луганске загорелась после налета беспилотников

Рано утром 22 февраля два беспилотника ВСУ ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в мессенджере Max.

В ходе атаки был поврежден резервуар с топливом, что привело к возгоранию. Кроме того, ранен сотрудник охраны предприятия. На место происшествия выехали оперативные службы, которые занимаются устранением последствий налета и тушением пожара. Следователи СУ СКР по ЛНР приступили к фиксированию обстоятельств и ущерба.

Господин Пасечник заявил, что «укронацисты не могут смириться с поражениями на поле боя и продолжают бить по мирным городам». По его словам, вчера ночью ВСУ также нанесли удар по зданию учебно-воспитательного комплекса в Краснодонском районе и жилым домам в поселке Белое.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 86 беспилотников ВСУ за ночь, из них 29 — над Белгородской областью. Днем ранее украинские дроны наносили удары по промышленным объектам в Самарской области.