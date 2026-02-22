СКА справился без главного тренера

Хоккеисты СКА обыграли в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА со счетом 3:0, сократив отставание от этой команды в таблице Западной конференции до трех очков. Уникальность победы в том, что две шайбы петербуржцы забросили, играя в меньшинстве: это сделал форвард Никита Дишковский. Также это третья победа, которую СКА одержал под руководством тренера Юрия Бабенко, заменившего в роли главного Игоря Ларионова — тот уехал смотреть Олимпиаду.

Новость о том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит матч своей команды с ЦСКА и уедет смотреть финал хоккейного турнира Олимпийских игр (в нем встретятся Канада и США), вызвала переполох в хоккейном мире. Блогеры, а за ними и СМИ подняли шум: как этот так, Ларионов, действующий тренер, прогуливает работу, бросает свою команду в важном матче с конкурентом за выход в плей-офф? СКА даже вынужден был в пятницу опубликовать пресс-релиз, в котором говорилось, что Ларионов улетел в Милан «по поручению руководства клуба», у него там «важные хоккейные дела». Чем еще больше запутал ситуацию.

С другой стороны, Игорь Ларионов уже пропускал в этом сезоне матчи СКА — по болезни. На скамейке его заменял Юрий Бабенко, один из ассистентов. И кстати, те дуэли армейцы выиграли. А сейчас Бабенко был назначен и. о. главного тренера СКА на время отсутствия Ларионова. К тому же он мог опереться на двух других специалистов, пополнивших тренерскую бригаду армейцев в последние месяцы: Бориса Миронова, игравшего в НХЛ, и Леонида Тамбиева, тренировавшего «Адмирал». Вот эта тройка и возглавляла армейцев с Невы в матче против ЦСКА. Кстати, в этом сезоне сотрудники Ледового дворца по просьбе СКА увеличили размеры скамейки запасных, чтобы там могли поместиться все тренеры, которых пригласит клуб, — и чтобы они могли свободно передвигаться вдоль бортика для разговоров с игроками. Об этом рассказал недавно Игорь Ларионов.

Хозяева без своего главного тренера выглядели достойно, играя в форме «милитари» в честь приближающегося Дня защитника Отечества. Достаточно сказать, что форвард Никита Дишковский забросил в ворота москвичей две шайбы подряд в тот момент, когда СКА действовал в меньшинстве. Редкий случай. Тем более что в большинстве армейцы Москвы до этого в чемпионате еще не пропускали (как и армейцы Петербурга). Наверняка тренеры СКА подсмотрели какие-то нюансы в действиях ЦСКА, когда тот пытается «реализовать лишнего», и использовали их. Во втором случае Дишковский, вышедший один на один с вратарем гостей, были сбит соперником и сам же реализовал буллит.

При этом петербуржцы не реализовали ни одного удаления соперника. Хотя им представилась масса возможностей. Почти весь третий период москвичи играли в меньшинстве. Их нападающий Павел Карнаухов ближе к сирене и вовсе был удален до конца матча за атаку у борта защитника СКА Павла Коледова, которого в итоге увезли со льда на носилках в сопровождении врачей. Вообще, гости сильно нервничали в третьей двадцатиминутке, потому что никак не могли «распечатать» вратаря СКА Сергея Иванова. Тот провел выдающийся матч, записав на свой счет третий «сухарь» в чемпионате. И весь СКА играл собранно в обороне. При этом стараясь колоть соперника в контратаках. В один из моментов, когда у ЦСКА только выскочил на лед игрок, отбывший наказание на скамейке штрафников, нападающий Рокко Гримальди в третий раз поразил ворота гостей.

Так СКА выиграл второй матч у ЦСКА, который перед началом этого сезона возглавил тренер Игорь Никитин. Он в прошлом сезоне привел к успеху в Кубке Гагарина ярославский «Локомотив». Две победы в предыдущих очных матчах остались за ЦСКА. Сейчас в таблице Западной конференции КХЛ СКА отстает от московского клуба на три очка, занимая седьмое место. Следующий матч армейцы с Невы проведут в Ледовом дворце 24 февраля против «Адмирала». Уже под руководством Игоря Ларионова — тот вернется из Милана. Интересно будет узнать, зачем все-таки тренер СКА в разгар борьбы за места в плей-офф лиги летал на финал Олимпийских игр, какие важные вопросы там решал.

Кирилл Легков