В Запорожской области вновь отключили электроснабжение

Повторное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры»,— написал господин Балицкий в Max. По его данным, специалисты ведут восстановительные работы.

Евгений Балицкий утром сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар по энергетической системе региона, после чего перебои затронули всю область. Позднее часть территорий подключили к сети.