В России с 1 марта заработает регистр беременных

С 1 марта в России начнет работу единая федеральная система — регистр беременных, которая будет содержать данные о постановке женщин на учет, ходе беременности, родах и состоянии новорожденных детей. О подробностях работы регистра сообщает ТАСС со ссылкой на документ. О запуске регистра в октябре сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

В регистр войдут сведения о сроках постановки на учет, использовании вспомогательных репродуктивных технологий, наличии критических акушерских состояний и итогах беременности. Для новорожденных будут фиксировать дату и время рождения, пол, рост, вес и показатели по шкале Апгар — экспресс-методу оценки состояния ребенка в первую и пятую минуты жизни.

Отдельное внимание уделят осложнениям в перинатальном периоде, а также выявлению врожденных аномалий, пороков развития и хромосомных нарушений. На основе собранных данных система позволит анализировать долю беременных, вставших на учет до 12 недель, количество доношенных родов и частоту диагностируемых у детей нарушений.

Регистр будет охватывать пациенток, получающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология». Благодаря ему планируется улучшить качество медицинского сопровождения беременности и ранней диагностики заболеваний.