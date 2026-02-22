В отделы полиции доставили 36 мигрантов после рейда по магазинам в Петербурге

Полицейские пришли с проверкой в 11 магазинов сети «Перекресток» для выявления нелегальных работников. Там и в торговых точках, расположенных рядом, нашли 36 мигрантов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе миграционного рейда документы изучили у 100 человек. Задержанных иностранных граждан доставили в отделы для дополнительной проверки по базам данных.

Во время контрольных мероприятий сотрудники полиции также нашли нарушения по другим статьям. У шести охранников не было необходимой лицензии. Полицейские передали материалы в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, где в отношении нарушителей составили административные протоколы.

Татьяна Титаева