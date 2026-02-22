Цены в Оренбуржье выросли на 1,99% в январе по сравнению с декабрем, годовая инфляция повысилась до 7,05%

В Оренбургской области цены повысились на 1,99% в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года. Годовая инфляция повысилась до 7,05%. Это выше, чем по стране (6%), сообщает отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего цены выросли на услуги. Заметнее всего подорожали поездки на отдых на Черноморское побережье России и за границу. Также подорожали ветеринарные услуги, жилищные и коммунальные услуги.

За месяц заметно выросли цены на продовольствие. Значительнее всего подорожали овощи, особенно огурцы. Накопленным итогом за 12 месяцев цены на овощи выросли на 7,39%, а огурцы подорожали на 22,83%. Выросли цены на общественное питание. Годовой прирост цен на хлебобулочную продукцию составил 13,06%.

Умеренно повысились цены на непродовольственные товары. Заметно выросли цены на инструменты и оборудование (1,04%), печатные издания (7,51%), парфюмерию и косметику (3,93%). Повысились цены на дизельное топливо и бензин.

Руфия Кутляева