«Опыт, видение и энергия Ильи Обабкова позволят вузу выйти на новый уровень»

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Обабкова на должность ректора Уральского федерального университета. С мая 2025 года он возглавлял вуз в статусе и.о. Представители уральской элиты рассказали «Ъ-Урал» о своих ожиданиях от деятельности нового ректора.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Илья Обабков родился 24 июля 1975 года в Березовском (Свердловская область). В 1998 году окончил УГТУ-УПИ (сейчас УрФУ) по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Профессиональную деятельность связал с университетом — прошел путь от инженера и младшего научного сотрудника кафедры редких металлов до директора одного из ведущих институтов УрФУ — ИРИТ-РТФ. Кандидат технических наук, доцент. Награжден рядом федеральных и региональных наград, в том числе Почетной грамотой Минобрнауки России и медалью «За безупречный труд и отличие» III степени. В мае 2025 года был назначен исполняющим обязанности ректора вуза приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Председатель наблюдательного совета УрФУ, президент Свердловского областного промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский:

Дмитрий Пумпянский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Перед командой под руководством Ильи Обабкова поставлена амбициозная задача — формирование передового научно-образовательного и инновационного центра. Ключевыми направлениями его работы станут атомные и энергетические технологии, создание новых материалов, развитие транспортной мобильности, технологии сбережения здоровья, а также экономика данных.

Со своей стороны наблюдательный совет готов содействовать развитию этих направлений через кооперацию университета с ведущими мировыми научно-образовательными центрами, институтами Уральского отделения Российской академии наук, а также крупными региональными и международными корпорациями. При этом особое внимание необходимо уделить и гуманитарным направлениям, в которых современное общество испытывает острую потребность. Безусловно, одна из ключевых задач — запуск кампуса в Новокольцовском и развитие этой площадки с точки зрения внедрения модели открытого образования.

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий:

Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Илья Николаевич — редкий человек, которому свойственны, с одной стороны, нестандартные прогрессивные подходы в сфере образования и управления, а с другой стороны, все принимаемые им решения отлично вписываются в университетскую реальность и не ломают традиции, а привносят что-то новое и актуальное времени. Во многом от того, насколько эффективно работает университет, настолько динамично развивается Екатеринбург. Желаю Илье Николаевичу надежной команды рядом, прорывных идей и, конечно же, всяческих успехов на столь непростом ответственном посту.

Председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов:

Дмитрий Мраморов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— УрФУ — передовой и прогрессивный вуз. Многие поколения ученых и преподавателей сформировали его таким, каким мы знаем сейчас, заложили фундамент и обеспечили весомый вклад в развитие Екатеринбурга и Уральского региона. У «СКБ Контур» давние и очень плодотворные связи с коллективом университета, многие ключевые сотрудники — выпускники, и многие сотрудники преподают сейчас в своей альма-матер. Я рад, что руководить столь значимым для страны и региона учебным заведением доверено Илье Обабкову. Ранее по его инициативе и под его прямым руководством в ИРИТ-РТФ УрФУ было внедрено проектное обучение, индустриальными партнерами института стали десятки предприятий, включая крупнейшие предприятия региона и России, в том числе и «СКБ Контур». Уверен, что опыт, видение и энергия Ильи Обабкова позволят вузу выйти на новый уровень конкурентоспособности среди российских и, надеюсь, международных вузов, что закрепит за УрФУ статус одного из основных центров подготовки кадров для современной российской экономики.

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко:

Владислав Шиленко

Фото: Уральский банк Сбербанка

— Мы в Сбербанке высоко ценим плодотворное многолетнее партнерство с Уральским федеральным университетом — от базовых кафедр и практик для студентов до совместных проектов по цифровому инжинирингу и анализу данных. Решение о назначении Ильи Обабкова ректором УрФУ с его опытом и компетенциями в области инженерии и глубоким пониманием процессов опережающего технологического развития выведет наше сотрудничество на новый уровень, а позиции всего Уральского региона как центра технологических инноваций будут укрепляться.

Директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета Эльвира Сыманюк:

Эльвира Сыманюк

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Уверена, что опыт Ильи Николаевича и его управленческий авторитет лягут в основу интеграции социогуманитарных и инженерных направлений подготовки университета: ведь только полифункциональная модель науки и образования позволит нам готовить современных специалистов, новой формации для достижения целей технологического лидерства страны.