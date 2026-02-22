Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе на село Подывотье Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам господина Богомаза, раненого доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 февраля силы ПВО уничтожили 86 беспилотников. Девять из них сбили над Брянской областью.