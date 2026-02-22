Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав сирот в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав сирот в с. Нежинка Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как уточняют в ведомстве со ссылкой на информацию в интернете, гражданам льготной категории предоставили квартиры в жилом комплексе, построенном в 2019 году. Во время эксплуатации в зданиях выявлены дефекты, препятствующие дальнейшему проживанию: в стенах образовались многочисленные трещины, межэтажные перекрытия деформированы, из-за чего жилые помещения затапливаются, неисправна электропроводка, что привело к возгоранию в одной из квартир, подвал затоплен.

Проведенная экспертиза установила, что необходимо укреплять фундамент. Возможной причиной стали нарушения, допущенные при возведении строений. В СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева