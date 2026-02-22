Пассажиропоток челябинского аэропорта вырос почти на 2% в январе

В январе 2026 года пассажиропоток аэропорта Челябинска имени И.В. Курчатова составил 154,4 тыс. человек. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает авиапредприятие в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В этом сезоне в расписании челябинского аэропорта 26 рейсов: 18 — на внутренних линиях, восемь — на международных, в том числе действует четыре маршрута в страны СНГ, четыре — в страны дальнего зарубежья.

По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Челябинска составил 2,16 млн человек, что почти не отличается от показателя предыдущего года. Перелеты внутри страны совершили 1,9 млн пассажиров. На международных линиях авиапредприятие обслужило 247,4 тыс. человек, что на 31,5% превысило показатель 2024 года. Также аэропорт принял за год 6,2 тыс. транзитных пассажиров.