Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орбан и Туск поспорили из-за блокировки помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Польши Дональд Туск поспорили в соцсети X из-за финансовой помощи Украине.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав,— "Ъ") Качиньский пытается заблокировать SAFE (программа оборонных инвестиций ЕС,— "Ъ"), то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен»,— написал господин Туск.

Господин Орбан через несколько часов обратился к Дональду Туску. «Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать»,— указал он.

18 февраля МИД Венгрии заявил, что страна приостановила поставки дизеля на Украину до тех пор, пока украинская сторона не возобновит транзит российской нефти.

Новости компаний Все