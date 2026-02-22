Орбан и Туск поспорили из-за блокировки помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Польши Дональд Туск поспорили в соцсети X из-за финансовой помощи Украине.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав,— "Ъ") Качиньский пытается заблокировать SAFE (программа оборонных инвестиций ЕС,— "Ъ"), то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен»,— написал господин Туск.

Господин Орбан через несколько часов обратился к Дональду Туску. «Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать»,— указал он.

18 февраля МИД Венгрии заявил, что страна приостановила поставки дизеля на Украину до тех пор, пока украинская сторона не возобновит транзит российской нефти.