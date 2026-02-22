WSJ: задержание экс-принца Эндрю связано с утечкой секретных документов

Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался под следствием из-за передачи секретных правительственных документов во время работы специальным торговым представителем с 2001 по 2011 годы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации издания, в конце 2010 года Эндрю Маунтбеттен-Виндзор пересылал финансисту Джеффри Эпштейну закрытые отчеты о своих рабочих поездках во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, а также конфиденциальный брифинг по инвестиционным возможностям в Афганистане. В переписке он делился информацией о реструктуризации Royal Bank of Scotland и деталях переговоров с руководством банка. Некоторые письма были помечены как «по запросу».

Следствие также рассматривает версию, что брат короля Великобритании способствовал деловым контактам Джеффри Эпштейна, пытаясь помочь ему установить связи с банковскими структурами и официальными лицами в Ливии.

19 февраля младший брат короля Карла III был задержан в своем имении Сандрингем в Норфолке. После 12-часового допроса его отпустили. В резиденции прошли обыски. В октябре 2025 года Эндрю лишился всех королевских титулов. Представители правоохранительных органов подтвердили, что задержание связано с подозрением в ненадлежащем исполнении обязанностей на государственной службе.