Девять лыжников погибли при сходе лавины в Калифорнии

Спасатели нашли тело девятого лыжника, пропавшего после схода лавины на горе Касл-Пик в американском штате Калифорния. Всего под лавину попали 15 человек. Четверых мужчин и двух женщин удалось спасти.

Как передает The New York Times (NYT), лавина сошла 17 февраля. Шесть человек были спасены после того, как они использовали функцию SOS на своих смартфонах. Выжившие также провели спасателей к телам трех погибших. Позднее были найдены тела еще пяти лыжников. Тело девятого погибшего нашли спустя неделю после начала поисков.

Все 15 лыжников находились в одной группе, которая завершала поход по дикой местности в районе Касл-Пик. Среди них были четверо профессиональных гидов, а также группа подруг, которые посещали регион регулярно. Как уточняет NYT, еще перед началом похода было известно, что в регионе прогнозируется сильная метель и действует предупреждение о высоком уровне опасности схода лавин.