Умер американский композитор Вилли Колон

В возрасте 75 лет умер американский композитор и тромбонист пуэрториканского происхождения Вилли Колон. Его называют одним из основателей стиля сальса в латиноамериканской музыке.

О смерти композитора сообщила его семья, передает CNN. Причина смерти не разглашается.

Вилли Колон записал несколько десятков альбомов. В его музыке сочетались элементы джаза, рока, сальсы, а также ритмы традиционной музыки Кубы, Пуэрто-Рико, Бразилии и стран Африки. В 2004 году он был удостоен награды за вклад в музыкальное искусство от Латинской академии звукозаписи.