Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Служба уточнила, что районе аэропорта Нижнего Новгорода введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Саратова и Калуги.