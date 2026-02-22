Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу
Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и отправку самолетов.
Служба уточнила, что районе аэропорта Нижнего Новгорода введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за этого аэропорт принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Саратова и Калуги.