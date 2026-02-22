Россия выступает за сохранение международных дискуссий по Южному Кавказу

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин сообщил, что Россия выступает за сохранение и продолжение международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

«Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение»,— сказал господин Галузин «Известиям».

Речь идет о Женевских дискуссиях по Закавказью. В 2008 году после Пятидневной войны в Грузии, участие в которой принимали Вооруженные силы России, Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости. На встречах в Женеве Москва, Сухум и Цхинвал обсуждают вопросы безопасности и гуманитарные проблемы.

Как добавил Михаил Галузин, Москва настаивает на переносе переговоров из Швейцарии в другую страну. По его словам, Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета. Ближайший раунд Женевских дискуссий запланирован на 18-19 марта 2026 года.