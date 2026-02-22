США предоставили Вьетнаму доступ к технологиям с ограниченным доступом

Власти Вьетнама заявили, что президент США Дональд Трамп готов исключить страну из списка государств, в отношении которых действуют ограничения на передовые технологии.

Как пишет Bloomberg, глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Вашингтон для участия в «Совете мира», который сформировали США. Согласно заявлению правительства Вьетнама, Дональд Трамп сообщил о своих планах То Ламу во время их переговоров. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-21/vietnam-says-trump-will-let-nation-access-restricted-technology

Как уточнило правительство Вьетнама, президент Соединенных Штатов поддержал углубление экономического, научно-технического сотрудничества между двумя странами. То Лам в свою очередь призвал к переговорам для урегулирования нерешенных торговых вопросов между Вашингтоном и Ханоем.