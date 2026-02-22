Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в аэропорту Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками авиарейсов в петербургском аэропорту Пулково. 21 февраля там был задержан вылет нескольких десятков самолетов.

«В Пулково задержаны рейсы на вылет в Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Москву, Пермь и Челябинск. Причина — позднее прибытие воздушных судов»,— указано в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

19 и 20 февраля в московских аэропортах из-за снегопада были отменены более 60 рейсов, примерно столько же — задержаны на вылет более чем на два часа. В ночь на 21 февраля и утром того же дня 13 аэропортов России приостановили работу. В их числе аэропорты Краснодара, Волгограда, Саратова, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми, Чебоксар, Кирова, Уфы и Ульяновска.