Фильм «Желтые письма» получил главный приз Берлинского кинофестиваля

Политическая драма «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля.

Главные герои фильма — супружеская пара из Анкары Дерья и Азиз, а также их 13-летняя дочь. «В одночасье они становятся мишенью государства, теряют работу и дом»,— написано на сайте кинофестиваля. В финале они «вынуждены сделать выбор между своими ценностями и общим будущим как семьи».

На церемонии 76-го Берлинского кинофестиваля награды также получили:

«Королева на море» Лэнса Хаммера — приз жюри «Серебряный медведь»;

«Спасение» Эмина Алпера — гран-при жюри;

Грант Ги за фильм «Всем нравится Билл Эванс» — лучшая режиссура;

Женевьев Дюлюд-Десель за кинокартину «Нина Роза» — лучший сценарий.

Всего в программу основного конкурса Берлинского кинофестиваля в 2026 году вошли 22 работы из 28 стран. Церемония прошла во дворце Берлинале на Потсдамской площади.

