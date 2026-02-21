При пожаре в Подмосковье погибли четверо детей и их бабушка

При пожаре в частном доме в подмосковной деревне Константиново погибли пять человек. В их числе четверо детей в возрасте от трех до шести лет и их 62-летняя бабушка.

Как уточнило управление СКР по Подмосковью, 14-летнему подростку, который находился в доме в момент возгорания, удалось спастись. Прокуратура Московской области сообщила, что выживший подросток выпрыгнул из окна второго этажа.

По предварительной информации, причиной пожара в деревянном доме могла стать аварийная работа отопительного котла, добавило следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).