ФТС России предупредила об очередях на границе с Эстонией

На границе Эстонии и России, на пропускном пункте Нарва-1, скапливаются большие очереди. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Санкт-Петербургская таможня отмечает, что число следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород увеличилось. По данным ведомства, причина скопления очередей — работа эстонских государственных органов по таможенному и пограничному контролю. Российский пункт пропуска работает штатно, очередей нет, сообщили в ФТС.

В ФТС отметили, что пограничный пункт Ивангород работает каждый день круглосуточно. Эстонская сторона пропускает через границу только в период с 08:00 до 00:00 мск. Ведомство призвало учитывать часы работы в пограничных пунктах при планировании пересечения границы в выходные дни и праздники 21-23 февраля.