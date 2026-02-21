Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Благовещенске

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме на улице Северной в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Амурской области в мессенджере Max.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы вечером 21 февраля. Когда пожарные прибыли на место, кровля и веранда дома горели открытым пламенем. Возгорание потушили на площади 40 кв. м. В доме обнаружили тела двух мужчин и трех женщин.

По предварительным данным, причиной пожара стала «неосторожность при курении». ГУ МЧС по Амурской области проводит доследственную проверку. На месте работают дознаватели.