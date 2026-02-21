Сезон ханами позвал в Японию

В Японии стартовал сезон ханами — время любования цветами. В феврале сакура расцветает на острове Окинава. Цветущие сады также можно посмотреть в Сидзуоке в трех часах езды от Токио. На полуострове Идзу проходит фестиваль, когда распускаются 800 деревьев сакуры Кавадзу. Пик сезона, когда вишневые сады утопают в розовом цвете, это апрель. И это самое популярное время для поездок. Спрос на весенние туры в Японию, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 40% по сравнению с 2025 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

На локальные фестивали цветения можно отправиться прямо сейчас, отмечает менеджер по Японии туроператора Corona Travel Мария Анциферова: «Такой фестиваль чаще всего проходит в регионах. Например, в феврале сезон цветения сакуры. Фестиваль — это условно ярмарочный формат, когда выставляются ларьки с сезонной едой, салюты, маскарады, в Starbucks'е можно взять латте с сакуровым сиропом. Бывает и саке с сакурой, в котором плавают цветы. Выглядит очень красиво, и вкус меняется на более нежный. Очень красиво сейчас цветет слива и ранняя сакура. Здесь разница в том, что ранняя сакура высажена в Японии не в таком большом количестве. И за мощным цветением придется ехать в регионы. На классическом маршруте ее относительно мало. Если клиенты едут в конце марта-начале то застанут цветение сакуры на классическом маршруте».

С 12 февраля в Москве и Санкт-Петербурге начали работать полноценные официальные визовые центры Японии. Туда перевели прием документов на туристические визы. До сих пор оформлением занимались консульские отделы посольств, и они не справлялись с наплывом заявителей. Национальная туристическая организации Японии отмечает беспрецедентный интерес к стране. Тем более что для россиян виза бесплатная и оформляется за три-четыре дня. Путешествие к цветущим садам обойдется примерно в 400 тыс. руб. на человека, сообщила администратор туркомпании Kiselev.jp Елена Помельникова: «Туры на цветение сакуры начинаем возить 18-28 марта. Это от первых-первых нежных бутончиков, которые только начинают распускаться, до полураскрытых. Самое пышное цветение — это начало апреля. Стоимость 11-дневного тура — $3,3 тыс., в районе 283 тыс. руб. Это на одного человека. Можно лететь через Стамбул или Шанхай, через Дубай, можно лететь через Ташкент. Билеты туда и обратно можно купить от 45 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Бизенс-класс — от 120 тыс. руб. до 250 тыс. руб.».

В прошлом году в сезон цветения сакуры Японию посетили почти 4 млн иностранцев. Турпоток растет год от года. Некоторые регионы даже перестали справляться с таким количеством гостей. Так, например, власти города Фудзиёсида объявили, что больше не будут проводить традиционный фестиваль цветения сакуры. Это событие ежегодно привлекает около 200 тыс. туристов. Такое количество чужаков нарушает тихую жизнь городка и раздражает местных жителей, подтвердил журналист из Японии Сергей Носов: «Проблемы начинались, когда в маленький город заходило большое круизное судно с огромными китайскими группами. Они скупали снеки, продовольственные товары в магазинах. Но логистика в Японии очень хорошо рассчитана.

Например, в городе с населением 20 тыс. руб. следующая поставка еды запланирована через неделю, но зашло судно, и туристы все раскупили. Самая большая проблема, что в Японии в принципе нигде нет урн. То есть мусор принято носить с собой. Туристы не хотят это делать, и просто выбрасывают его куда попало. Город может отменить все что угодно, чтобы местные жители были довольны».

Закончится сезон ханами в префектуре Хоккайдо. Там увидеть цветение 250-ти различных сортов сакуры можно вплоть до середины мая.

Светлана Белова