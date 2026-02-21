Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКА разгромил московских армейцев 3:0 в матче чемпионата КХЛ

Петербургский ХК СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце.

Фото: ХК СКА

Первую шайбу забросил Никита Дишковский, затем он же удвоил преимущество, реализовав буллит. Окончательный счет установил Рокко Гримальди, забивший в третьем периоде.

СКА в текущем сезоне КХЛ провел 57 матчей, набрал 67 очков и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. ЦСКА после 58 встреч имеет 70 очков и идет пятым.

Артемий Чулков

