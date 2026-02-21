Суд в Петербурге арестовал бывшего школьного учителя по обвинению в педофилии

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Станиславу Скершкану, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным 78.ru, арестованный на протяжении 23 лет работал учителем в одной из петербургских школ, преподавал технологию и черчение. Недавно фигурант неожиданно уволился.

Издание уточняет, что потерпевшим по делу проходит один из его учеников.

Артемий Чулков