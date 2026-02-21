В Абхазии ранили одного из лидеров оппозиции Эшсоу Какалию

Бывший замгенпрокурора Абхазии, замглавы оппозиционной организации «Аидгылара» Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в Сухумскую республиканскую больницу. Об этом сообщило МВД республики.

«Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват», — рассказали в милиции. Подробности об обстоятельствах ранения господина Какалии не приводятся. Согласно фотографии с места происшествия, опубликованной МВД, стрельба произошла в ресторане.

Министр внутренних дел Роберт Киут созвал оперативное совещание с участием начальника управления уголовного розыска и руководителя УВД по городу. Он потребовал «объективного расследования и скорейшего выяснения всех обстоятельств». Министр добавил, что президент Бадра Гунба держит расследование под личным контролем.