Пять человек погибли в гараже под Вологдой из-за отравления угарным газом

В Бабаево Вологодской области пять человек погибли в результате пожара. Погибшие — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 34 лет. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

«Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар», — написал глава региона в Telegram.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Губернатор пообещал предоставить семьям погибших меры поддержки за счет областного и муниципального бюджетов.