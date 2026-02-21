Пять человек погибли в гараже под Вологдой из-за отравления угарным газом
В Бабаево Вологодской области пять человек погибли в результате пожара. Погибшие — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 34 лет. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.
«Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар», — написал глава региона в Telegram.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Губернатор пообещал предоставить семьям погибших меры поддержки за счет областного и муниципального бюджетов.