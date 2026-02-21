В Запорожской области создали казачий округ

В Запорожской области учредили окружное казачье войско. Атаманом выбран замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа Анатолий Бас, сообщает ТАСС.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов выразил уверенность в том, что «с божьей помощью на базе Запорожского казачьего округа в скором времени» будет создано Запорожское казачье войско.

В конце 2024 года замгубернатора региона Антон Тицкий говорил, что в соответствии с губернаторским указом к весне 2025-го планировалось завершить формирование первичных казачьих организаций — городских и районных обществ. Он указывал, что для формирования казачьего войска нужны два областных казачьих округа. «Если к нашим казакам захотят организованно присоединиться казаки Херсонской области или, скажем, Днепропетровской, тогда можно будет создать Запорожское казачье войско», — пояснил чиновник.