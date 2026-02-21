Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В память о Докторе Лизе

Благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки устроил ужин для бездомных

20 февраля известному общественному деятелю и филантропу Елизавете Глинке исполнилось бы 64 года. Жизнь Доктора Лизы трагически оборвалась в декабре 2016 года, но фонд ее имени продолжает работать. 21 февраля сотрудники фонда и волонтеры организовали ужин для бездомных рядом с Ярославским вокзалом в Москве. Мероприятие было приурочено к дню рождения Елизаветы Глинки. Около 50 человек получили еду, теплые вещи и медицинскую помощь. Как проходила благотворительная акция — в фоторепортаже «Ъ».

Предыдущая фотография
Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры доставили еду для бездомных к Ярославскому вокзалу

Волонтеры доставили еду для бездомных к Ярославскому вокзалу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Благотворительное мероприятие было приурочено ко дню рождения Елизаветы Глинки

Благотворительное мероприятие было приурочено ко дню рождения Елизаветы Глинки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 14

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры доставили еду для бездомных к Ярославскому вокзалу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Благотворительное мероприятие было приурочено ко дню рождения Елизаветы Глинки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры благотворительного фонда «Доктор Лиза» раздают еду бездомным

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Во время благотворительной акции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Новости компаний Все