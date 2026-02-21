В память о Докторе Лизе

20 февраля известному общественному деятелю и филантропу Елизавете Глинке исполнилось бы 64 года. Жизнь Доктора Лизы трагически оборвалась в декабре 2016 года, но фонд ее имени продолжает работать. 21 февраля сотрудники фонда и волонтеры организовали ужин для бездомных рядом с Ярославским вокзалом в Москве. Мероприятие было приурочено к дню рождения Елизаветы Глинки. Около 50 человек получили еду, теплые вещи и медицинскую помощь. Как проходила благотворительная акция — в фоторепортаже «Ъ».