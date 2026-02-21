Aston Martin теряет спрос

У компании Aston Martin серьезные финансовые проблемы. Автопроизводитель теряет покупателей и заявляет об очередном падении продаж, спрос на автомобили марки снизился на 10% за последний год. Британский производитель продал около 5,5 тыс. машин. А рыночная капитализация компании в 2025-м сократилась почти вдвое, до 600 млн фунтов стерлингов. Aston Martin объясняет проблемы пошлинами в США — это ключевой рынок для бренда. Еще один фактор — сокращение поставок наиболее востребованных моделей, включая специальные версии DB12, Vantage и гиперкар Valkyrie.

Сможет ли автопроизводитель выбраться из финансовой ямы? Автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин считает, что бренд, скорее всего, ждет смена собственников: «Компания Aston Martin уже на протяжении последних пяти-семи лет испытывает серьезные финансовые проблемы, в первую очередь из-за устойчивой тенденции к повышению цен на полупроводники. Эти машины представляют из себя верхний сегмент, они дорогие, но при этом порой не дают того качества и функций, которые дают их конкуренты. Aston Martin — по большей части имиджевая машина, за которую многие владельцы на сегодняшний день переплачивать уже не готовы. Поэтому падают продажи, и повлиять на это компания Aston Martin оперативно не в состоянии.

Какие действия надо предпринять компании, чтобы остаться на плаву? Искать инвесторов, причем срочно. И пересмотреть линейку автомобилей, которые они выпускают, и ценовую политику их продаж. Фактически пересмотреть потребуется очень большое количество вещей в компании, может быть, даже внутреннее устройство придется как-то реорганизовать, чтобы поправить финансовое положение. Однако не будем забывать, что Aston Martin неоднократно уже переходила из рук в руки, как и многие английские компании. По этой причине удивляться тому, что рано или поздно Aston Martin снова сменит владельца, не приходится».

Последняя крупная сделка с акциями Aston Martin прошла в 2023 году, долю в компании приобрел китайский автоконцерн Geely. Контроль над производителем с 2020-го сосредоточен у консорциума инвесторов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом. Ранее, с 1994 по 2007 год, бренд принадлежал американскому концерну Ford. При этом последние пять лет компания активно участвует в чемпионате мира по автогонкам в классе

«Формула-1» уже как заводская команда. Однако спортивные результаты пока не всегда соответствуют ожиданиям, отмечает эксперт по автоспорту Алексей Кабановский. По его мнению, это могло сказаться и на имидже бренда, и на спросе на автомобили: «Вся эта история, которая началась, порядка 10 лет назад, стала возможна только потому, что один человек, гонщик-любитель, богач, очень хотел, чтобы его сын преуспел в "Формуле-1" и не жалел ради этого ни денег, ни ресурсов. Он сначала купил одну гоночную команду, там дела пошли относительно неплохо, а затем и вовсе замахнулся на мегапроект и выкупил культовую британскую марку Aston Martin. Затем он переименовал команду "Формулы-1" под этот же бренд. Казалось, что вот все необходимое есть у гоночного коллектива, но внезапно совершенно оказалось, что этого мало, что нужен еще гоночный мотор. В итоге они договорились с японцами из Honda, и по ходу тестов, которые активно проводятся в преддверии старта "Формулы-1", уже становится понятно, что-то у них не клеится. Так что, если говорить о спортивной составляющей, здесь у Aston Martin очень большие сложности.

Машина не едет, о борьбе не то что за победу, за место в десятке пока что нет никакой речи. Колоссальные траты должны быть как-то покрыты, вот и начинается очевидное сокращение других программ. Начнем с того, что Aston Martin покинула все остальные гонки. Она перестала поставлять свои автомобили в качестве машин безопасности на гран-при. Раньше они делили эту функцию с Mercedes-Benz. В современном сверхконкурентном мире суперкаров спортивные успехи тоже влияют на имидж. Будем надеяться, все это не утащит великий бренд Aston Martin на дно, но исключать такого развития событий полностью нельзя».

Как пишет Guardian, чтобы хоть как-то укрепить финансовое положение, компания Астон Мартин собирается продать права на название своей команды в «Формуле-1» за 50 млн фунтов стерлингов.

Астон О'Салливан