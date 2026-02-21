Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

В липецком археологическом парке «Аргамач» во время празднования Масленицы сожгли трехметровое чучело Лабубу. Персонажа для символических проводов зимы парк выбирал в формате конкурса среди подписчиков в соцсетях.

В «Аргамаче» говорили, что победил пользователь, который с «удивительной интуицией предопределил, какой персонаж будет отдан в объятия огня в этом году». В прошлые годы в парке сжигали Волан-де-Морта, Фредди Крюгера, Белого ходока и Хагги Вагги, писал «Ъ-Черноземье».

После объявления о планах сжечь Лабубу на странице «Аргамача» в «ВКонтакте» между пользователями начался спор, который продолжается до сих пор. Часть комментаторов сочла задумку оригинальной и правильной с точки зрения пиара парка. Другие высказали мнение, что присутствие иностранного персонажа на традиционной Масленице непатриотично. Также критики указывали на неоднозначность решения сжечь копию детской игрушки.