В Анапе после шторма собрали почти 100 мешков мазута

В Анапе за день собрали 98 мешков мазута, поднятого со дна прибрежной зоны во время шторма. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Оперативного штаб Краснодарского края Фото: Telegram-канал Оперативного штаб Краснодарского края

Выбросы мазута обнаружили во время мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» в селе Витязево. Уборку организовали также в поселке Веселовка Темрюкского района. Мазут убирают представители регионального управления МЧС России, «Кубань-СПАС», администрация Анапы и жители курорта.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Это привело к разливу топлива. На побережье Краснодарского края вынесло не менее 3 тыс. тонн мазута, отдельные пятна загрязнения фиксировали в Крыму.