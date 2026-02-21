Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удаленке становится труднее

Как блокировки сказываются на работающих из дома сотрудниках

Бизнес может остаться без удаленки, по крайней мере, на это жалуются пользователи соцсетей. Проблему подтверждают и собеседники “Ъ FM”. По версии СМИ, после обновления Роскомнадзором настроек технических средств противодействия угрозам у пользователей возникли проблемы с RDP-подключением. Речь о протоколе удаленного рабочего стола от Microsoft, который позволяет подключаться к служебной учетной записи, например, с домашнего устройства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Впрочем, это не значит, что бизнес остался без корпоративных средств коммуникации, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Проблема существует. Блокировки могут зацепить какие-то дополнительные сервисы. Достоверной информации о том, почему это произошло, связано ли с блокировкой Telegram или с чем-то еще, нет. Но основания для того, чтобы так думать, есть. Но это не то, что исключает возможность удаленного подключения. Другое дело, что это ограничение — очередная сложность, которую придется обходить.

Как бизнес относится к заработкам на стороне

И другая история, когда корпоративным пользователямискать какие-то обходные пути, перенастраивать, чтобы сохранить работающих на удаленке сотрудников. Но большинство компаний так или иначе понимает, что в связи с ситуацией и с вводимыми ограничениями возможны какие-то сложности. Поэтому предусматриваются и резервные каналы, оперативно производятся работы по донастройке корпоративных систем, чтобы они эффективно продолжали работать и обеспечивали решение задач, необходимых бизнесу».

10 февраля Роскомнадзор признал замедление Telegram. И заявил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение ограничений в отношении мессенджера, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. Из-за усиления фильтрации трафика, пользователи почти ежедневно жалуются на сбои в работе не связанных с платформой IP-диапазонов и доменов. Например, через которые получают обновления проекты Linux и Microsoft. В РКН заявляли, что ограничения к сервисам не применяют. Так или иначе, о конце эпохи удаленки говорить едва ли приходится, считает вице-президент Twiga Communication Карина Оганджанян: «Удаленка — популярная форма взаимодействия с сотрудниками. Например, в Краснодаре, в IT-направлении, сложилась совершенно нормальная и принятая культура удаленной работы.

И пока команды ничего не беспокоит. А как будет дальше? Пока мы особо не видим разницы. В Москве с удаленкой стало несколько сложнее, потому что столичный бизнес менее подчиняется четким постановкам KPI и так далее. Поэтому в принципе удаленщиков в столице меньше, хотя тоже хватает. Технические сложности есть, но для бизнеса сейчас они непринципиальны».

Почему бизнес все чаще соглашается на дистанционный формат работы

Нестабильно последнюю неделю работают и другие сервисы и протоколы, рассказала совладелец SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «В последнее время Telegram работает очень плохо, картинки и видео загружаются долго, голосовые сообщения иногда не совсем не отправляются. Zoom падал наверное раза четыре за получасовой звонок. Не знаю, связано ли это с проблемой, озвученной ранее, либо что-то сломалось на стороне платформы. Давно без специального программного обеспечения не работают звонки в Google и других сервисах. Специальное ПО тоже местами перестало работать. Интересно, что одни и те же программы на каких-то устройствах работают, а на других нет. на каких-то не работают, на каких-то просят обновиться и все равно не работают. Но в ближайшее время мы поймем, какой мессенджер остается на рынке, какой не сможет дальше работать, и как-то эту задачу решить».

Ранее на этой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что переписка в Telegram доступна иностранным спецслужбам. Но при этом указал, что ограничение работы мессенджера, не коснется зоны боевых действий на Украине. В пресс-службе платформы заявления Шадаева назвали «преднамеренной выдумкой», которая призвана «оправдать запрет Telegram» и принудить граждан пользоваться подконтрольным государству мессенджером.

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все