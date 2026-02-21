Удаленке становится труднее

Бизнес может остаться без удаленки, по крайней мере, на это жалуются пользователи соцсетей. Проблему подтверждают и собеседники “Ъ FM”. По версии СМИ, после обновления Роскомнадзором настроек технических средств противодействия угрозам у пользователей возникли проблемы с RDP-подключением. Речь о протоколе удаленного рабочего стола от Microsoft, который позволяет подключаться к служебной учетной записи, например, с домашнего устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Впрочем, это не значит, что бизнес остался без корпоративных средств коммуникации, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Проблема существует. Блокировки могут зацепить какие-то дополнительные сервисы. Достоверной информации о том, почему это произошло, связано ли с блокировкой Telegram или с чем-то еще, нет. Но основания для того, чтобы так думать, есть. Но это не то, что исключает возможность удаленного подключения. Другое дело, что это ограничение — очередная сложность, которую придется обходить.

И другая история, когда корпоративным пользователямискать какие-то обходные пути, перенастраивать, чтобы сохранить работающих на удаленке сотрудников. Но большинство компаний так или иначе понимает, что в связи с ситуацией и с вводимыми ограничениями возможны какие-то сложности. Поэтому предусматриваются и резервные каналы, оперативно производятся работы по донастройке корпоративных систем, чтобы они эффективно продолжали работать и обеспечивали решение задач, необходимых бизнесу».

10 февраля Роскомнадзор признал замедление Telegram. И заявил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение ограничений в отношении мессенджера, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан. Из-за усиления фильтрации трафика, пользователи почти ежедневно жалуются на сбои в работе не связанных с платформой IP-диапазонов и доменов. Например, через которые получают обновления проекты Linux и Microsoft. В РКН заявляли, что ограничения к сервисам не применяют. Так или иначе, о конце эпохи удаленки говорить едва ли приходится, считает вице-президент Twiga Communication Карина Оганджанян: «Удаленка — популярная форма взаимодействия с сотрудниками. Например, в Краснодаре, в IT-направлении, сложилась совершенно нормальная и принятая культура удаленной работы.

И пока команды ничего не беспокоит. А как будет дальше? Пока мы особо не видим разницы. В Москве с удаленкой стало несколько сложнее, потому что столичный бизнес менее подчиняется четким постановкам KPI и так далее. Поэтому в принципе удаленщиков в столице меньше, хотя тоже хватает. Технические сложности есть, но для бизнеса сейчас они непринципиальны».

Нестабильно последнюю неделю работают и другие сервисы и протоколы, рассказала совладелец SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «В последнее время Telegram работает очень плохо, картинки и видео загружаются долго, голосовые сообщения иногда не совсем не отправляются. Zoom падал наверное раза четыре за получасовой звонок. Не знаю, связано ли это с проблемой, озвученной ранее, либо что-то сломалось на стороне платформы. Давно без специального программного обеспечения не работают звонки в Google и других сервисах. Специальное ПО тоже местами перестало работать. Интересно, что одни и те же программы на каких-то устройствах работают, а на других нет. на каких-то не работают, на каких-то просят обновиться и все равно не работают. Но в ближайшее время мы поймем, какой мессенджер остается на рынке, какой не сможет дальше работать, и как-то эту задачу решить».

Ранее на этой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что переписка в Telegram доступна иностранным спецслужбам. Но при этом указал, что ограничение работы мессенджера, не коснется зоны боевых действий на Украине. В пресс-службе платформы заявления Шадаева назвали «преднамеренной выдумкой», которая призвана «оправдать запрет Telegram» и принудить граждан пользоваться подконтрольным государству мессенджером.

Екатерина Вихарева