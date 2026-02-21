«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Нячанг до 12 в неделю

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) увеличит количество рейсов из Москвы в Нячанг с девяти до 12 в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

Увеличивать количество полетов «Аэрофлот» начнет с 6 марта. Новые рейсы на курорт Вьетнама будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы в Москву запланированы по четвергам, субботам и понедельникам.

Регулярное авиасообщение с Вьетнамом «Аэрофлот» возобновил в 2024 году. Первый рейс из Москвы в Хошимин прибыл 1 февраля того года. Полеты в курортный город Нячанг начались в марте 2025 года. «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы в этот город из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.