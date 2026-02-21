В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снега

В воскресенье, 22 февраля, с 5:00 до 21:00 в Санкт-Петербурге объявляется «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На протяжении всего дня ожидается сильный снег, вечером — с 17:00 до 21:00 — прогнозируют также сильный ветер с порывами до 15–17 м/с в прибрежных районах. Местами — метель.

Власти призвали горожан проявлять особую осторожность, водителей — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

«Желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду.

Температура воздуха в Петербурге 22 февраля, согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, составит -1…-3 градуса.

Артемий Чулков