Собянин пообещал установить в Москве еще 550 зарядных станций для электромобилей

В Москве планируют установить еще 550 зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, правительство города заключило 11 долгосрочных контрактов на установку и обслуживание быстрых ЭЗС.

«Правительство Москвы возьмет на себя устройство готовых точек для размещения ЭЗС на уличных и городских парковках со шлагбаумом в разных частях города. А операторы займутся установкой, эксплуатацией и обслуживанием ЭЗС в течение семи лет с соблюдением жестких требований и стандартов», - написал мэр столицы в мессенджере Max.

Господин Собянин отметил, что электротранспорт активно расширяет свое присутствие в Москве. С 2015 года число электромобилей увеличилось в 150 раз и достигло 40,4 тыс. единиц. К 2030 году парк таких авто может вырасти в восемь раз и достигнуть 320 тыс., считают эксперты. Кроме того, парк Мосгортранса насчитывает почти 3 тыс. электробусов. По словам мэра, Москва занимает первое место среди европейских городов по количеству электробусов.

В сентябре Сергей Собянин сообщал, что в Москве работает более 7 тыс. станций для зарядки электромобилей. Из них более 350 установлены на улично-дорожной сети по программе «Энергия Москвы» столичного дептранса. Остальные зарядные станции находятся на парковках ЖК, торговых и бизнес-центров и на других территориях ограниченного доступа.