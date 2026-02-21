На юге Волгограда пострадали четыре жилых дома от атаки БПЛА

Четыре многоквартирных дома на юге Волгограда пострадали в результате атаки БПЛА. В жилых зданиях на улицах Танеева, 6, Панферова, 14, Саушинской, 7 и 2-ой Штурманской, 9а повреждены оконные блоки, сообщили в областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА Общественное мнение Фото: ИА Общественное мнение

Также обломки дрона упали на производственную территорию, однако пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор Андрей Бочаров поручил подготовить пункты временного размещения для возможного эвакуирования жителей.

В субботу МО РФ сообщило о ликвидации 77 беспилотников над российскими регионами. Над Волгоградской областью был перехвачен один.

Нина Шевченко