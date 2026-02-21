Пермский лыжник занял пятое место в заключительной мужской гонке на Олимпиаде-2026

Лыжник из Перми Савелий Коростелев занял пятое место в олимпийском масс-старте на 50 км. Первые три места заняли представители Норвегии, на четвертом оказался представитель Франции. Россиянин уступил победителю 3,16 мин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация лыжных гонок России Фото: Федерация лыжных гонок России

Кроме марафона, на Играх в Италии Коростелев выступил в скиатлоне (четвертое место), в спринте и гонке с раздельным стартом (15-е место).

Савелий Коростелев родился 30 ноября 2003 года в Перми в семье лыжницы Натальи Коростелевой, бронзовой медалистки Олимпиады-2010, и экс-лыжника и биатлониста, участника Олимпиады-2006 в Турине, двукратного чемпиона России Павла Коростелева (Верещагина). Господин Коростелев двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер этапов Кубка России, многократный чемпион России, мастер спорта. Ныне выступает за Татарстан.