В Оренбургской области в ДТП погибли четыре человека, двое госпитализированы

В Оренбуржье Абдулинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 21 февраля около 16:16 (MSK+2) столкнулись автомобили «Тойота» и «Мазда». Произошло это на 451 км. автодороги Р-239 Казань — Оренбург. В результате аварии четыре человека погибли, еще двое госпитализированы. Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

В МЧС Оренбургской области уточняют, что специалисты 47-й ПСЧ при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибших и одного из пострадавших.

Руфия Кутляева