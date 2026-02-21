«Лучше, чем в Швейцарии»

Ярославская область стремится выглядеть лучше, чем Швейцария, делать дороги наравне с Германией, иметь сильный бизнес. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил предпринимателям в ходе представления инвестиционного потенциала региона в Москве. Господин Евраев считает, что это мероприятие приведет в область новых инвесторов.

19 февраля Москве на территории умного города СберСити состоялся День Ярославской области. Мероприятие собрало инвесторов, деловых партнеров, представителей финансового и экспертного сообщества. По видеосвязи подключались инвесторы из разных регионов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев начал свое выступление с того, что регион очень удобно географически расположен: граничит с Московской областью и находится в 3 часах езды от столицы. Впрочем, по словам губернатора, это не предел.

«Мы перед собой поставили задачу, чтобы до Ярославля было не 3 часа, а 2 часа. Это реалистично, и мы с РЖД, и с правительством Москвы вместе работаем над проектом по развитию центрального транспортного узла»,— сказал Михаил Евраев.

Качество магистральных дорог в регионе господин Евраев сравнил с немецким, отметив, что за четыре года были отремонтированы 2,1 тыс. км.

«Еще прилично осталось, но все магистральные дороги, за исключением одной-двух на севере, сделаны. У нас можно ехать в самый далекий населенный пункт, на Рыбинское море, и дорога будет как в Германии. Великолепная, новая»,— сказал Михаил Евраев.

Отличительной особенностью региона губернатор назвал «компактность»: расстояние от одного города региона до другого не превышает 30 минут на машине. По этой причине некоторые инвесторы выбирают область не только для реализации проектов, но и для жизни. Так, в пример Михаил Евраев привел село Вятское, в котором, по словам губернатора, уже живут Нонна Гришаева, Любовь Казарновская и другие известные люди. К ним присоединились и представители бизнеса.

«Вот у нас инвесторы есть, которые взяли поля в Любимском округе, на севере у нас селекционный картофель, и они поселились в Вятском. Говорят: тут так здорово у вас, мы будем жить в Вятском, ну а поля у нас недалеко: 20-30 минут ехать»,— рассказал губернатор.

Вятское первым в России вошло в ассоциацию «самых красивых деревень». Однако красиво должно быть не только в популярных туристских локациях, а по всей территории региона, заверил губернатор. Так, для жителей действуют выплаты за покраску своих домов, расположенных вдоль дорог.

«Покрасил свой одноэтажный дом — мы тебе 25 тыс. платим. Покрасил двухэтажный — 45. Трехэтажный — 65. Если еще пристройка, то еще 10 тыс. Свой дом покрасил, не соседу, и деньги за это получил. Для чего? Чтобы область выглядела как надо»,— сказал губернатор.

Регион приводят в порядок с помощью разных инструментов, рассказал Михаил Евраев. Одним из таковых является работа по сносу фактически погибших объектов — это заброшенные, сгоревшие или разрушенные дома и строения. Таких в 2025 году было снесено порядка 2,5 тыс., в 2026 году планируется демонтировать еще 6 тыс.

«Я думаю, что столько не сносилось в Ярославской области с 1917 года, с момента революции. У нас задача сделать так, чтобы было лучше, чем в Швейцарии: все красиво, территория ухоженная, благоустроенная. И нам это важно не в городах, а по всей территории региона. Чтобы в самую далекую сельскую местность к нам приехали, и там была красивая и нормальная среда»,— сказал Михаил Евраев.

Область активно включилась в работу по приведению в порядок объектов культурного наследия. Заброшенные исторические здания изымаются через суд у собственников, а затем выставляются на торги. На новых владельцев ложится обязанность восстановить объект.

«Такого, что у нас объекты стоят и разрушаются, — не будет. У нас есть совершенно разные меры мотивации. Если мы изымаем объекты и дальше они реализуются на открытых торгах, то те деньги, за которые покупают объект, полностью возвращаются на восстановление этих объектов. Практически нулевая цена. Мы серьезно поддерживаем бизнес, но нам нужно, чтобы бизнес был ответственный»,— сказал губернатор.

Под бизнес власти региона решили освободить здания в историческом центре города и сейчас переезжают в торгово-деловой центр Ярославля. Так губернатор назвал комплекс зданий, составляющих теперь «правительственный квартал» на улице Советской. Освобождаемые исторические здания также выставляют на продажу.

«Зачем в центре тишина, флаги? Лучше там будет бизнес, гостиницы, отели, рестораны и так далее. Те, кто у нас покупает по программе приватизации, получают кредиты на восстановление этих объектов под 9% годовых, что по нынешним временам весьма неплохо»,— подчеркнул господин Евраев.

Не должны стоять без дела и сельхозземли, уверен губернатор. Поэтому в регионе также ведется работа по введению участков в хозяйственный оборот.

«Если земля не введена в оборот, просто кто-то себе нахапал и сидит с ней: вначале предупреждение, а потом налоговым кодексом ставка в пять раз выше. И мы мотивируем тем самым, либо ты землю сам обрабатывай, либо продавай другим, либо будешь платить высокие деньги»,— сказал губернатор.

В ходе своего выступления губернатор отметил рост малого и среднего бизнеса. Прирост в 10% за год, до 51 тыс., Михаил Евраев объяснил отнюдь не льготами.

«Мы считаем, что это не имеет никакого смысла. Инвесторы приходят не из-за каких-то маленьких льгот. Это все надуманное. Небольшие льготы никому ничего не дают, кроме того, что бюджет теряет деньги. Инвесторы приходят, когда видят, что есть прибыль, хорошие возможности для инвестиций. Бизнес хочется видеть сильным. Не такой, который просит: немножко помочь нам надо. А сильный, идущий вперед»,— сказал губернатор.

При этом добавил, что в регионе есть «серьезные льготы» для «серьезных проектов», например, на территориях опережающего развития.

Сейчас в Ярославской области реализуется 86 инвестиционных проектов, общий объем вложений — 425 млрд руб. Будет создано 27 тыс. новых рабочих мест, что губернатор назвал серьезным заделом для дальнейшего роста. Часть действующих предприятий работает на всю страну.

«У нас 10 млн орхидей в стране реализуются, это в основном Голландия. Теперь уже из них 3 млн — наши, ярославские. Вскоре будет 7 млн наших из 10. Горшковая роза — это все ярославское. Мы в этом плане вообще монополисты. У нас 12 примерно птицефабрик в регионе. И когда вот говорят, что яйца подорожали, это как раз к нам. 35% мороженого, которое продается в Московском регионе, это мы производим под разными марками»,— рассказал губернатор.

Ежегодный рост валового регионального продукта составляет 12%: если в 2024 году ВРП составлял 934 млрд руб., то по итогам 2025 года он превысил 1 трлн руб.

«У нас нет трех предприятий, на которые мы молимся. У нас много предприятий. И благодаря этому у нас всегда стабильность. Даже если кому-то стало плохо, то другим стало хорошо. И в совокупности мы поэтому движемся вперед»,— отметил губернатор.

После выступления губернатор заверил инвесторов, что одной из главных задач региона является развитие во всех отраслях и по всем территориям.

«Мы приглашаем всех, всех рады будем видеть. Мы стараемся, чтобы все решения принимались быстро, мы хотели бы вместе с вами развиваться и идти вперед, и чтобы это было комфортно и интересно для всех»,— сказал губернатор.

В своем Telegram-канале Михаил Евраев написал, что рассчитывает по итогам встречи на новые контакты, договоренности и инвестиции.

Алла Чижова