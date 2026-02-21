Закрытия аэропортов в регионах России вызвали задержки на вылет из Пулково

Около 20 авиарейсов из Санкт-Петербурга 21 февраля были задержаны из-за закрытия нескольких аэропортов. Пулково принимает и обслуживает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Введенные накануне вечером и утром 21 февраля ограничения затронули аэропорты Волгограда, Саратова, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Пензы, Уфы и Краснодара. Сейчас, по данным Росавиации, все они вновь открыты.

«Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для того, чтобы минимизировать время ожидания. Но безопасность – главный приоритет»,— заявили в Пулково.

Артемий Чулков