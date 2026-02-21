Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Москвича арестовали на 13 суток за шашлыки на балконе

Нагатинский суд Москвы назначил 13 суток ареста жителю столицы Александру Кошелю за то, что он жарил шашлыки на балконе и ругался матом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел 1 февраля в московском ЖК «Пик-комфорт». Мужчина жарил шашлыки «с внешней стороны оконной рамы квартиры». По данным агентства, Александр Кошель не реагировал на замечания граждан и нецензурно выражался в подъезде.

Александра Кошеля признали виновным по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По данным «Осторожно, Москва», он признал свою вину и раскаялся. Поскольку мужчина уже привлекался к административной ответственности, ему назначили арест, а не более мягкое наказание.

