Минниханов поручил решить проблему вывоза мусора из-за снежных заносов
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок с вывозом твердых бытовых отходов. Из-за снежных заносов в системе вывоза ТБО произошел сбой, число жалоб граждан выросло вдвое, сообщает пресс-служба раиса.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
С 30 января по 5 февраля поступило 277 обращений от граждан, с 13 по 19 февраля — уже 668. Больше всего жалоб поступило от жителей Казани.
Господин Минниханов поручил Минстрою республики, Государственной жилищной инспекции и главам муниципальных образований обязать управляющие компании привести контейнерные площадки и подъезды к ним в нормативное состояние.
Ранее председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров сообщил, что в городе за первые две недели февраля выпало 147% месячной нормы осадков.